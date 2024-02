Bologna-Verona: infortunio per l'arbitro Abisso dopo 5 minuti, lo sostituisce il quarto uomo

La gara del Dall'Ara tra Bologna e Verona si è interrota dopo appe 5 minuti di gioco per un episodio piuttosto singolare che ha convolto il direttore di gara. L'arbitro Rosario Abisso si è fermato per un infortunio (probabilmente muscolare) che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco.

L'arbitro della sezione di Palermo ha provato a farsi medicare per tornare in campo ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca, lasciando il posto al quarto uomo Giacomo Camplone. La partita è ripresa al minuto 12 dopo che i due arbitri hanno ultimato la procedura di cambio con correlati sistemi tecnologici che collegano l'arbitro in campo al VAR. La gara è ripresa regolarmente con Abisso che svolgerà il ruolo di quarto ufficiale.