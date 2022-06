Tosi lapidario: «Verona, vince Tommasi. Meloni leader centrodestra? No, è Silvio»

VERONA - «Meloni? No, il leader del centrodestra è ancora Berlusconi». Lo ha detto l'ex sindaco di Verona Flavio Tosi in un'intervista al quotidiano La Stampa aggiungendo che per il ballottaggio «scommetterebbe sulla vittoria di Tommasi». Sulla scelta di Forza Italia Tosi ha spiegato che «è un percorso avviato da anni, la conclusione naturale per ideali e valori: Fi è l'unico partito che rappresenta ancora un modello pragmatico e liberale. Berlusconi mi ha detto che sta costruendo questo percorso di allargamento di Forza Italia alle liste civiche e territoriali e gli avrebbe fatto piacere se avessi aderito al progetto. Gli ho detto subito sì. Forza Italia è il perno del centrodestra, il partito più territoriale che è rimasto, l'unico. La Lega si è trasformata in un partito nazionale, FdI è un partito romano».

Sottolineando che non si aspettava un risultato del genere per Tommasi, Tosi ha detto che «è stato superiore a qualsiasi risultato della sinistra unita a Verona. Cinque anni fa al primo turno ha votato il 60% e il 40 al secondo, con date sostanzialmente identiche - ha ricordato Tosi -. Se Tommasi riesce a riportare al voto chi lo ha votato domenica non c'è partita. Ha più del 50% di possibilità. Parte da un ampio margine di vantaggio, se al ballottaggio c'è un forte calo dell'affluenza è tutto a suo favore». «Avevamo detto durante il primo turno: queste sono le primarie - ha concluso Tosi - chi resta fuori appoggia l'altro. Non abbiamo ottenuto risposta da Sboarina. Abbiamo ribadito la nostra disponibilità lunedì alle 18, quando il risultato era chiaro. Da Sboarina non c'è stato alcun cenno».