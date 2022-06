Tosi entra in Forza Italia: «Ora manca solo Sboarina, deve aprire al confronto». Il benvenuto di Berlusconi

VERONA - «Ieri pomeriggio, 14 giugno, Berlusconi ha lanciato un appello a tutti i moderati a scegliere Forza Italia per avere nelle città sindaci di centrodestra. Un appello lanciato a tutte le liste civiche. Il primo a rispondere è stato Flavio Tosi. Stamattina ci siamo incontrati con lui. Tosi ha deciso di aderire a Forza Italia». Lo afferma il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa nella sede del partito, insieme al candidato di Verona. «Sono contento di consegnargli la tessera».

«Con l'adesione di Tosi, Forza Italia a Verona rappresenta il 24%. Ora, con tutte le sue liste civiche, da oggi Fi è pronta a apparentarsi e sedersi attorno al tavolo a Verona per permettere il successo del centrodestra». Così ha dichiarato il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa nella sede del partito.

«Quello che manca è solo l'apertura del confronto da parte di Sboarina». Lo afferma Flavio Tosi, a margine di una conferenza stampa di Forza Italia nella sede del partito, invitando il candidato sindaco a prendere posizione.

E a stretto giro di posta è arrivato anche il benvenuto di Berlusconi- «Benvenuto in Forza Italia a Flavio Tosi. Amministratore stimato e di grande esperienza, è stato artefice di un risultato importante anche in questa tornata di elezioni amministrative. Darà un contributo decisivo al successo elettorale del centrodestra a Verona e più in generale al nostro movimento. Forza Italia è in forte ripresa, cuore e fulcro del centro destra: continueremo a lavorare per renderla ancora più forte». Lo scrive su facebook, il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.