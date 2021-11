Baby rapinatori armati di coltello 14enne e gli rubano le scarpe: presi

VERONA - Hanno rapinato un ragazzo di 14 anni minacciandolo con un coltello per farsi consegnare scarpe di marca. È successo nei pressi di un centro commerciale a San Pietro di Legnago (Verona), dove due minorenni di origini magrebine, di 16 e 17 anni, sono stati poi bloccati e arrestati dai carabinieri della Compagnia di Legnago.

Uno dei due ragazzini aveva ancora con sé il coltello, dalla lama di 18 centimetri, con il quale ha minacciato la vittima. L'altro aveva la refurtiva, che è stata restituita al legittimo proprietario. Entrambi sono stati arrestati in flagranza per concorso in rapina aggravata e accompagnati all'Istituto minorile di Treviso, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia.