Qualcosa non va nell'auto: scende al volo e divampa l'incendio /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poco dopo le 19, i vigili del fuoco sono intervenuti per unautovettura all’interno deldi undi via Mantovani aIl conducente si è accorto che qualcosa non andava ed, quando ha visto le fiamme divampare. La squadra accorsa dalla sede centrale ha spento il rogo dell’auto. Le cause di probabilesono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.