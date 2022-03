Due rapine in pieno centro, pugni e botte per strappare cellulare e cappellino: arrestati i due violenti

VERONA - Martedì 29 marzo due 27enni hanno commesso due rapine in pieno giorno in piazzale XXV Aprile a Verona: poi sono stati arrestati. Intorno alle 11.30 i poliziotti delle volanti stavano raccogliendo la denuncia di un 25enne rapinato quando un 21enne si è avvicinato e ha raccontato di essere stato rapinato anche lui poco prima: era stato preso a pugni da due persone che lo avevano anche colpito in testa con una bottiglia. Gli avevano portato via cellulare, auricolari, carica batterie e un cappellino per poi scappare a piedi.

In pochi minuti gli agenti hanno notato un ragazzo con un cappellino che sembrava proprio quello rubato: era un 27enne noto alle forze dell'ordine e irregolare. I poliziotti lo hanno fermato e hanno scoperto che aveva parte della refurtiva. Poco dopo è stato rintracciato anche l'altro rapinatore.Sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso e lesioni personali. Su disposizione del sostituto procuratore Alberto Sergi sono stati accompagnati in carcere. Il giudice, durante l'udienza, ha convalidato l'arresto e deciso per la custodia cautelare in carcere.