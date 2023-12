Regionali Veneto, Tajani lancia Tosi alla presidenza: «Potrà governare benissimo»

VERONA - Antonio Tajani lancia la candidatura di Flavio Tosi a presidente del Veneto per le elezioni del 2025. « Flavio Tosi certamente è nella rosa di Forza Italia il candidato che potrebbe governare benissimo il Veneto » ha spiegato il Ministro degli Affari Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo a Verona a una domanda sulle elezioni regionali che in Veneto si terranno nel 2025 e sull'ipotesi di una successione a Luca Zaia. « Farò in modo - ha sottolineato - che Forza Italia debba essere protagonista anche nel Veneto: metteremo in campo i nostro migliori uomini e le nostre migliori donne per governare bene questa regione. Abbiamo tanti nomi da offrire ai nostri alleati, non poniamo veti, ma non accettiamo veti » ha concluso Tajani.

Ultimo aggiornamento: 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA