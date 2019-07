Incidente in bici, Alvise muore dopo una settimana di agonia

VERONA - È morto oggi dopo una settimana di agonia Alvise Trincanato, il giovane architetto veronese che una settimana fa, mentre era in sella alla sua bicicletta in centro a Verona, si era scontrato con uno scooter condotto da un trentenne. Troppo gravi le lesioni riportate nello scontro.



Trincanato, 29 anni, era conosciuto a Verona come presidente di "River", un'associazione culturale che si occupa di riqualificazione di luoghi abbandonati. Sulla pagina Facebook un commosso ricordo: «Alvise - scrivono gli amici di River - è stato chiamato, in tremendo anticipo, in quel nuovo mondo lontano, vogliamo sperare ricco anche di architettura, arte e storia che tanto amava. Sarà un mondo perfetto quello lontano da dove ci sta guardando ora ma con la sua ironia troverà sicuramente qualcosa da sistemare anche là».

