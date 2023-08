Ventisettenne aggredisce e minaccia i carabinieri: ammanettato ed arrestato. Controlli aumentati a Peschiera del Garda

PESCHIERA DEL GARDA - Negli ultimi giorni, un intervento dei carabinieri è stato particolarmente necessario a Valeggio sul Mincio a causa di una violenta lite scoppiata tra due stranieri: uno dei due, un 27enne marocchino, è stato tratto in arresto per aver aggredito i militari, scagliandosi contro di loro, offendendoli e minacciadoli ripetutamente. Uno dei carabinieri ha riportato inoltre svariate lesioni causate dalle spallate e gomitate dell'aggressore. L'altra persona coinvolta nella lite invece, un 29enne marocchino, è stato denunciato per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità personale.

AUMENTATI I CONTROLLI DEL TERRITORIO

Nell'ultimo periodo, I carabinieri operativi nella zona di Peschiera del Garda hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, volto all’attività di monitoraggio dei flussi turistici presso la costa orientale del Lago di Garda e dei comuni limitrofi. Sono stati inoltre intensificati i controlli delle attività commerciali, della sicurezza stradale e delle indagini antidroga.

A Peschiera del Garda, invece, la locale Stazione Carabinieri ha controllato complessivamente 41 mezzi ed 85 individui, sequestrando a 4 persone complessivamente 3,5 grammi di marijuana e circa 30 grammi di hashish.

Per quanto riguarda i controlli stradali, a Peschiera del Garda sono state sequestrati due autoveicoli ed un ciclomotore condotto controsenso da un 15enne senza patente.