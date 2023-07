Nei guai per rapina due ragazzine minorenni: sono accusate di aver aggredito e derubato due coetanei

VERONA - Nei guai per rapina due ragazzine minorenni. A Bussolengo e Verona, i carabinieri di Villafranca di Verona hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal gip del Tribunale per i minorenni di Venezia con cui è stata disposta la traduzione di una 16enne presso un Istituto penale femminile per minori ed il collocamento di una 17enne presso una comunità per minori. Le due ragazze sono ritenute responsabili di una rapina commessa a Villafranca di Verona lo scorso 24 giugno 2023 ai danni di una coppia di minorenni. Questi ultimi, mentre si trovavano nei pressi di un esercizio commerciale, sono stati avvicinati dalle ragazze che li hanno aggrediti e derubati del cellulare I-phone e della somma di 10 euro.