Aeroporto Catullo fermo per Covid, i lavoratori in municipio

VERONA - Incontro oggi nel municipio di Verona con i rappresentanti sindacali dei lavoratori dell'Aeroporto Catullo. Sul tavolo di discussione, in tempi di crisi economica a causa della pandemia, la posizione del socio Comune sul futuro dello scalo.

Le principali preoccupazioni illustrate dai sindacati riguardano la salvaguardia dei posti di lavoro (in un'ottica di forte contrazione delle attività in un contesto di limitazioni a causa del Covid), il programma degli investimenti a sostegno dell'operatività della struttura, il piano aziendale di rilancio, anche in vista dell'assemblea dei soci prevista a metà aprile, per l'aumento di capitale. «Ho dato assicurazione ai rappresentanti dei lavoratori - ha spiegato l'assessore agli enti partecipati, Stefano Bianchini -, sul fatto che il Comune sta facendo tutto il possibile per la salvaguardia e il rilancio dell'aeroporto. Per la nostra città rappresenta uno degli asset principali e fondamentali del territorio veronese, quindi il nostro impegno è massimo». «Fra le richieste dei sindacati - ha aggiunto - c'è quella di continuare a mantenere la quota dei soci pubblici al 51%, per non cedere il controllo aziendale ai soci privati. Anche su questo fronte stiamo lavorando e subito dopo Pasqua faremo un incontro politico con i rappresentanti di Comune, Provincia, Regione e parlamentari. Tutto questo sempre all'interno dei rapporti di collaborazione che intercorrono fra i soci pubblici che compongono Aerogest».