Verona. Aveva 204 auto e non dichiarava reddito: la scoperta della polizia locale

VERONA - La Polizia locale scaligera ha scoperto, controllando una vettura, che la persona proprietaria risultava intestataria di ben 204 mezzi, senza aver dichiarato reddito da diversi anni.

Il fatto rientra in un'ampia operazione di controlli sul territorio per contrastare i bivacchi e il degrado, ma anche per prevenire fenomeno di risse e consumo di alcolici da parte di minorenni.

L'attività ha portato a diversi provvedimenti. Nel pomeriggio di lunedì sono state identificate 37 persone, di cui 17 minorenni, tra piazza Cittadella, piazza Bra e la zona di Veronetta dove la presenza dell'Ufficio Mobile di Prossimità prosegue ogni giorno fino alle 21.00.

In Cittadella quattro stranieri sono stati sanzionati per i bivacchi nei giardini, mentre un gruppo di minorenni era intento a consumare alcolici davanti alla Gran Guardia.