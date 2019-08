Vacanza choc a Zanzibar, aggredito e rapinato a colpi di machete Foto

di Gabriele Pipia

SPINEA (VENEZIA) - «Mi ha aggredito da dietro e ha tentato di strapparmi lo zaino. Io ho resistito, lui mi ha colpito con una lama. Un pugnale o un machete, non so cosa fosse. So solo che sono finito in ospedale perché ero un lago di sangue». Da quel terribile incubo sono passate tre settimane, ma la ferita sulla spalla è ancora evidente. «E’ durato tutto poco più di dieci secondi, ma non lo dimenticherò mai» racconta, trentenne di, ripensando all’angoscia di quel momento.La brutta avventura è capitata a Zanzibar e la vittima è un giovane fisioterapista che il 16 luglio ha subìto l’assalto di un rapinatore mentre era in vacanza in quel meraviglioso arcipelago sulla costa orientale dell’Africa.