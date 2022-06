Zanetti risolve col Venezia, sarà il prossimo allenatore dell'Empoli

VENEZIA - Il Venezia e l'allenatore Paolo Zanetti - prossimo a firmare per la panchina dell'Empoli - ha risolto consensualmente il contratto che legava ancora l'ex tecnico al club lagunare, retrocesso in serie B. La risoluzione riguarda anche gli uomini dello staff di Zanetti. Il presidente Duncan Niederauer ed il club arancioneroverde - in una nota - hanno ringraziato Zanetti e il suo staff per l'ottimo lavoro svolto, culminato nel 2021 con la storica promozione in Serie A.