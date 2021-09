Milan-Venezia in diretta alle 20.45 LIVE: probabili formazioni, orario e dove vederla

Dopo due trasferte di un certo spessore tra Liverpool in Champions League e Juventus domenica scorsa all'Allianz Stadium, è tempo per il Milan di ripassare i cancelli di casa e rimettersi a correre per non perdere contatto con la vetta della classifica di Serie A, perché quelli davanti al momento vanno veloce e non si fermano. Tra i rossoneri e i 3 punti si frapporrà però il Venezia di Paolo Zanetti, che un ritorno così difficile nella serie maggiore di sicuro non se lo aspettava, ma la vittoria di Empoli di due giornate fa ha parzialmente riequilibrato la situazione. Il match si disputerà allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano alle ore 20.45, e sarà diretto da Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Ecco le probabili formazioni.

APPROFONDIMENTI SPORT Juve-Milan, l'esultanza di Rebic e la polemica con i tifosi SERIE A Tra Juve e Milan finisce 1-1: a Morata risponde Rebic SPORT Juventus-Milan, Bonucci-Rebic: il duello visto dai social

Milan-Venezia, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Rebic. All. Stefano Pioli

VENEZIA (4-3-3): Maenpea; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Tessmann; Okereke, Henry, Johnsen. All. Paolo Zanetti

Dove vederla in tv e streaming

La partita delle 20:45 tra Milan e Venezia sarà disponibile sia su Dazn e quindi sull'app e sulla smart tv, sia su Sky. I canali dedicati alla visione della gara di San Siro sono il 201 del satellite, il 472 e il 482 del digitale terrestre per quanto riguarda Sky Sport Uno, poi il 202 del satellite e il 483 del digitale per Sky Sport Calcio e, infine, il 251 del satellite per Sky Sport. Inoltre, la sfida degli uomini di Pioli e Zanetti si potrà vedere in streaming anche su Sky Go e su Now Tv.