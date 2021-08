Zaia in diretta oggi: «Da domani accesso diretto ai vaccini per i ragazzi 12-25». Seconde dosi: si possono anticipare

Luca Zaia torna in diretta oggi, giovedì 12 agosto, per le ultime notizie sulla pandemia da Covid in Veneto. Crescono i contagi nelle varie regioni italiane, mentre prosegue la campagna vaccinale, con corsia preferenziale per gli studenti che a settembre dovranno tornare a scuola. Ospite della conferenza oggi la dottorella Francesca Russo, che guida la Prevenzione veneta.

Tamponi molecolari fatti ad oggi 6milioni 145mila, test rapidi 6milioni 041mila. Incidenza 1,36%. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 583. Gli attualmente positivi sono 13.421. Il totale dei ricoverati in ospedale è di 206 pazienti (-12), 28 in terapia intensiva (+3), 178 in area non critica (-15) . Un decesso nelle ultime 24 ore.

Stiamo accompagnando questa infezione, quello che dicevamo fortunatamente si è verificato, fortunatamente riusciamo ad accompagnarla, è fondamentale l'aiuto dei cittadini nella prevenzione, evitando assembramenti e usando le mascherine, dall'altra è fondamentale la fase diagnostica con i tamponi. Non dico che sia finita, ma oggi abbiamo ragionevoli motivi per dire che agosto è il mese chiave, nel quale ce la giochiamo tutta. E speriamo anche con alcune decisioni che vogliamo mettere in atto per fine agosto, di dare una svolta. La media regionale delle vaccinazione è oltre il 70% e ad ottobre arriverà all'80%. La fascia colpita adesso è quella dei 50enni e tutti i non vaccinati ce li ritroviamo in ospedale. La terza dose? Per me è probabile che si faccia, ha affermato Zaia. A ferragosto i centri vaccinali resteranno aperti o chiuderanno? «Dipende dal numero delle prenotazioni», ha detto Zaia.

Rt1.16 in Veneto oggi, tassi di occupazione sono al 2% nelle terapie intensive e 3% area non critica: «Il Veneto resterà ancora bianco», ha assicurato Zaia.

Novità per i giovani che vorranno vaccinarsi nella nostra regione: «Accesso diretto 12-25 anni per i ragazzi veneti nei centri vaccinali del Veneto». Si tratta dei giovani che a settembre dovranno rientrare in classe, una decisione in linea con la comunicazione inviata dal generale Figliuolo che ha chiesto alle Regioni di garantire una corsia preferenziale per questa fascia di età.

Da domani chi vule anticipare la seconda dose dopo i 21 giorni per Pfizer, o i 28 giorni per Moderna, può presentarsi senza prenotazione in un centro vaccinale e chiedere l'anticipo.

La nuova seconda dose per le prime vaccinazioni fatte da domani saranno fissate a 21 e 28 giorni.

I veneti possono prenotare la vaccinazione dove vorranno, da domani. Ad esempio un veronese a Jesolo può prenotare la vaccinazione fuori provincia ma nel territorio veneto.

Vaccinati all'estero: si manda il certificato vaccianle con i lotti nel sito dell'Ulss e dopo poco arriva il codice per avere il Green pass, devono essere vaccini autorizzati Ema.

La dottoressa Francesca Russo tratteggia un affresco della situazione Covid oggi in Veneto. I dati: Rt 1.16, terapie intensive al 2% e area non critica al 3%. Questi dati ci collocano in zona bianca - ha confermato la Russo - poiché i parametri di valutazione sono spostati sui ricoveri. E' chiaro che la nostra attenzione va anche al contenere gli eventuali focolai. La malattia si è diffusa nella fascia più giovane, fino ai 24 anni, ma è evidente dai dati che c'è un calo in tutte le fasce di età: questo è un dato importante, che non deve farci abbassare la guardia, ma ci dà un po' di sollievo. L'età media del contagio si attesta intorno ai 30 anni, per i ricoveri invece è intorno ai 55 anni.