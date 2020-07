Luca Zaia in diretta. Nuova ordinanza: «Tampone ai lavoratori che rientrano dall'estero. Denuncia per chi rifiuta il ricovero, cosa succede a chi viola l'isolamento»

Il governatore del Veneto Luca Zaia torna in diretta Facebook oggi, come annunciato nei giorni scorsi. Il presidente ha presentato la nuova ordinanza regionale «pensata per essere ancora più efficace negli isolamenti fiduciari dei positivi al Coronavirus e nell'individuazione dei contatti». Le novità introdotte dall'ordinanza di oggi riguardano i tamponi per i lavoratori che tornano dall'estero (da determinati Paesi), che diventano obbligatori, così come la segnalazione per il paziente positivo con sintomi che rifiuti il ricovero - parte una "denuncia d'ufficio" - e per i positivi che violino l'isolamento fiduciario. Per questi ultimi è prevista una denuncia d'ufficio.



Zaia in diretta oggi: cosa ha detto

Il bollettino

Oltre un milione di tamponi fatti, 19.327 pazienti positivi al Covid (+9), 768 in isolamento (-13), morti 2.024 (+1), 169 ricoverati (dei quali 16 Covid), 10 in terapia intensiva (2 Coronavirus), dimessi 3.611, nuovi nati 76.

Trend positivo, il nodo del virus di importazione

«Il trend del Veneto è confermato - spiega Zaia - la situazione è affrontabile e tranquilla. Resta fermi l'appello a non abbassare la guardia perché il virus c'è. Dall'altro c'è il grande tema del virus di importazione ». Dal primo di luglio in Veneto 28 contagi, un'inezia dal punto di vista epidemiologico, se pensiamo a 5 milioni di veneti. Ma 15 sono di virus importato, arrivato da stranieri. Questo tema sta decollando in tutte le regioni e in tutti i Paesi a livello internazionale.

In Veneto situazione contagio tranquilla

«Noi assieme ai cittadini abbiamo fatto un ottimo lavoro in questi mesi e i risultati ci sono, abbiamo una situazione assolutamente tranquilla». Lo ha ripetuto a Sky TG 24 il governatore del Veneto Luca Zaia. «Il fatto che si passi da una situazione con Rt da 0,43 a 1,62 - puntualizza - è un fatto anche di logica matematica, chi ha poco e cresce di qualcosa fa balzare il dato, quindi questo non mi preoccupa».

Nuova ordinanza del Veneto

Obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni nei seguenti casi:

Isolamento in strutture extra alberghiere

Tampone a chi entra dall'estero per necessità lavorative

Le persone in isolamento segnalate

Rifiuto di ricovero

Sanzioni

L'ordinanza di oggi, 6 luglio 2020, mette in fila le esigenze per prevenire il contagio, in particolare rispetto all'importazione del virus dall'estero. Ecco i casi.1 - contatto a rischio con soggetto risultato positivo al tampone2 - ingresso o rientro in Veneto da Paesi diversi da quelli dell'allegato 1 (diversi dai paesi Europei), obbligo di isolamento fiduciario dall'ingresso nella nostra regione, per 14 giorni.3 - compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore ai 37 gradi e mezzo.Se la Ulss ha difficoltà a mettere in isolamento fiduciario può trovare strutture ad hoc.Questedopo un viaggio in Paesi diversi da quelli dell'allegato 1, dovranno sottoporsi a tampone appena arrivati e un secondo dopo 7 giorni se il primo risulta negativo. La prestazione sanitaria è gratuita. Il datore di lavoro deve contattare la Ulss e riammette temporaneamente il lavoratore se il tampone è negativo. Il caso: il tampone è raccomandato, fare il tampone è fondamentale e la richiesta deve essere fatta all'Ulss. Se il titolare non segnala e non richiede il tampone per il lavoratore in arrivo dall'estero da uno dei Paesi in questione, vine multato di mille euro per ogni lavoratore.E' obbligatorio comunicare - a sindaco, prefetto, autorità giudiziariai ai fini dei controlli e delle misure cautelari.Chi rifiuta il ricovero - perché positivo e con sintomi - deve essere segnalato all'autorità giudiziaria. Parte la. Nel momento in cui il soggetto è consapevole della gravità della propria situazione e della positività da Covid, si contesta l' art.452 del Codice Penale Chi viola l'isolamento (ma è negativo) viene multato con mille euro. Se un positivo esce rischia il carcere, oltre alla multa.

Il caso dell'imprenditore vicentino rientrato dalla Serbia che ha dato il via al focolaio di Vicenza. Cosa avrebbe dovuto fare secondo la nuova ordinanza? Si sarebbe dovuto mettere in isolamento, segnalare il rientro in Veneto e fare richiesta di tampone per se stesso e i propri collaboratori. Senza questa ordinanza avrebbe solo dovuto chiamare per dire che stava male - sintomatico - e dichiarare che era stato in Serbia, oltre al fatto che fosse stato in contatto con un paziente serbo risultato positivo al Covid, se ne era a conoscenza (caso sospetto o confermato).



Elezioni, balzo in avanti di 20 punti per Zaia

Crescita di quasi venti punti percentuali a cinque anni dall'elezione per il presidente del Veneto Luca Zaia, primo tra i 20 colleghi nella "Governance Poll" pubblicata oggi da Il Sole 24 Ore, a pochi mesi dalle votazioni per il rinnovo dell'amministrazione regionale. Rispetto al 50,1% ottenuto nel 2015 - il giornale riporta erroneamente il 2018 come anno delle elezioni - Zaia balza al 70%. «Un plebiscito - commenta il quotidiano - che cancella d'un colpo anche gli insuccessi raccolti dalla battaglia identitaria sull'autonomia: tema che rimane determinante agli occhi di tanto elettorato veneto, ma che fin qui ha prodotto solo una lunga litania di ultimatum inascoltati. La nuova impennata è ovviamente figlia del Covid, o meglio della determinazione con cui un modello fatto di tamponi a tappeto e sanità territoriale è riuscito fin qui a evitare l'ecatombe».

Zaia dice addio al maestro Morricone

«Addio Maestro Morricone. Il concerto in piazza San Marco a Venezia nel 2007 resterà nella storia, come il Leone d'Oro alla carriera conferitogli nel corso della 52ª Mostra del cinema. Note che sono nel nostro cuore e che porteremo per sempre con noi». Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, ricorda Ennio Morricone scomparso stanotte in una clinica romana.



