Luca Zaia in diretta alle 12.30: le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto

Nuova diretta oggi di Luca Zaia, governatore della Regione Veneto, per tutti gli aggiornamenti sulla pandemia da Covid e le misure per contrastare la diffusione del virus. Ieri il presidente ha annunciato la nuova ordinanza sulla scuola: gli studenti veneti non torneranno in classe l'11 gennaio, come il resto d'Italia, ma dovranno aspettare fino a primo febbraio. Si tratta di una scelta di prudenza, ha spiegato Zaia, data la situazione epidemiologica in atto e il rischio che gli adolescenti, grandi diffusori asintomatici del Covid, siano vettori incontrollabili del virus.

Zaia in diretta oggi

Ultimo aggiornamento: 12:09

