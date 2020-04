Coronavirus in Veneto, cosa dice oggi il governatore Luca Zaia. «Il nostro obiettivo: 20mila tamponi al giorno» Diretta

Coronavirus Veneto. Il presidente della Regione Luca Zaia parla in diretta video dalla sua pagina Facebook ai veneti oggi, 10 Aprile 2020 . Ecco i temi affrontati oggi dal governatore: l'impennata dei casi positivi da Covid-19, un dato positivo e la spiegazione del perché. L'annuncio della donazione del Qatar: un ospedale da campo portato in Italia con 5 aerei. Ancora una volta la questione mercati chiusi, dei Garden Center, dell'iniziale mancanza delle mascherine e dei dispositivi di protezione. Infine un accenno a come si pensa di ripartire in Veneto: come affrontare la Fase 2. Il presidente della Regioneparlavideo dalla sua pagina Facebook ai venetioggi,. Ecco i temi affrontati oggi dal governatore: l'impennata dei casi positivi da Covid-19, un dato positivo e la spiegazione del perché. L'annuncio della donazione del Qatar: un ospedale da campo portato in Italia con 5 aerei. Ancora una volta la questione mercati chiusi, dei Garden Center, dell'iniziale mancanza delle mascherine e dei dispositivi di protezione. Infine un accenno a come si pensa di ripartire in Veneto: come affrontare la Fase 2.

Il Coronavirus resiste alla quarantena: uno su due guarisce e resta contagioso Due settimane non bastano per avere la certezza di essere guariti dal nuovo coronavirus . Neppure se l'infezione non dà più alcun tipo di sintomo. Il 50% dei tamponi di controllo eseguiti sui pazienti che hanno portato a termine l'isolamento, cioè al 14esimo giorno dal momento della conferma del contagio, risulta ancora positivo.

Il bollettino di oggi

Novità per le future mamme e papà del Veneto

Coronavirus Veneto, Zaia in diretta oggi

Tamponi

Ultimo aggiornamento: 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA