Zaia in diretta a due anni dall'inizio della pandemia da Covid in Veneto: tutto partì con il primo morto a Vo'

Luca Zaia in diretta a due anni dall'inizio della pandemia da Covid. Era il 21 febbraio del 2020 quando nel secondo pomeriggio venne diffusa la notizia del primo morto da Coronavirus in Italia: si trattava del veneto Adriano Trevisan, 77 anni, residente a Vo' nel Padovano. L'uomo si era probabilmente contagiato durante la quotidiana partita a carte nella locanda del paese. Forse non si immaginava all'epoca che la sua morte sarebbe stata solamente la prima di un lunghissima lista di lutti che in Veneto sta raggiungendo la soglia dei 14mila. E' ancora viva l'immagine dei militari che hanno "blindato" il paesino che, suo malgrado, è diventato luogo di studio per capire come questo virus sconosciuto si sarebbe comportato.

Il governatore del Veneto si collega in diretta oggi, 21 febbraio, per fare un bilancio - si spera conclusivo - di questa sequela lunghissima di contagi e vittime causati da un virus che ha tenuto in scacco l'intero mondo.

Non avrei mai immaginato di ritrovarci qui dopo 24 mesi. E' un momento di ringraziamento a partire dalle prime linee: medici, infermieri, operatori nelle case di riposo e volontari. Ringrazio anche tutti i veneti. E' nata una simbiosi con il popolo veneto. Guardo i dati: il 90 % dei veneti è vaccinato. I veneti hanno creduto in un piano di sanità pubblica.

Chi conosceva la parola lockdown? Nessuno immaginava di dover vivere una chiusura totale. Deve restare agli annali che noi stiamo vivendo una delle più grandi tragedia dell'umanità. Questa è l'unica pandemia planetaria, mondiale: ha fermato il mondo. Voglio ringraziare anche i bambini che sono stato il mio faro, la parte nobile della popolazione che è quella che ha sofferto di più di questa pandemia. Ringrazio tutti e anche i giornalisti.

E' la giornata della celebrazione, ma se non avessimo avuto la forza dei giornalisti nel fare informazione. Dovreste avere l'attestato di guerra, perché venivate qui quando il virus era pericolossisimo e la gente moriva.

DIARIO DEL COVID

30 gennaio 2020

La data in cui l'Oms ha dichiarato lo stato d'emergenza pandemica mondiale.

4 febbraio 2020

«Faccio la prima uscita, impopolare, - dice Zaia - di mettere in isolamento tutti i giovani che tornavano dal capodanno cinese per evitare che portassero l'epidemia nelle scuole. Esplose una forte polemica».

il 21 febbraio

E' il d-day: abbiamo i primi due pazienti covid in veneto. Voglio ricordare quel giocvane medico che vede questi due pazienti che non guariscono e non rispondono agli antibiotici e decide di fare il testo Covd. E quella sera abbiamo il primo morto da Covid, Adriano Trevisan. Poco dopo la decisione di fare i tamponi a tutto il paese. Uno screening proibito dall'Oms che diceva di fare tampone sono ai sintomatici. I cittadini di Vo' si sono messi in fila per farsi tamponi. Oltre a questo abbiamo deciso di chiudere l'ospedale di Schiavonia, e mettere i tendoni davanti agli ospedali. Tre decisioni che hanno sollevano polemica.

il 22 febbraio

provvedimento di chiusura di Vo', interruzione del Carnevale di Venezia, chiusura della scuola.

24 febbraio

Tende davanti agli ospedali per far fronte al fiume umano di persone che si sarebbero presentati con i sintomi da coronavirus. Ma non avevamo consapevolezza di quale entità avrebbe avuto il contagio

1 marzo

Veneto, Lombardia e Emilia Romagna diventano zona rossa.

3 marzo

La costituzione in Veneto del Comitato tecnico scientifico. Inoltre predisposizione a Verona di un aereo per andare in Cina a prendere le macchine in grado di fare 100mila mascherine al giorno. Poi non siamo andati perché abbiamo tamponato cone le mascherine di Grafiche venete e poi arrivano le mascherine di Arcuri. Iniziono anche ad arrivare i disegni delle mascherine che ora sono diventati mostra.

7 marzo

viene annunciato il lockdown. «Non possiamo dimenticare l'assanto dei treni alla stazione di Milano - ricorda Zaia»

9-11 marzo

Inizia il lockdown e l'11 marzo diventa chiusura totale. Il lockdown fini il 4 maggio. Rimasero aperte solo i negozi di alimentari e ci fu l'assalto ai supermercati. I dipendenti dei supermercati sono i nostri eroi: la punta massima dei contagi è stata tra loro. L'11 abbiamo aperto il conto per le donazioni: Ennio Doris mise 6 milioni e siamo alla fine arrivati a 50 milioni di euro. Donazione di banche, imprese.

14 marzo

inizia la campagna dei tamponi on the road