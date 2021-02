Un anno di Covid, oggi abbraccio virtuale tra Vo e Codogno. Zaia: «Non avrei mai pensato di aver vissuto un incubo tale»

VO (PADOVA) - È stato un "abbraccio a distanza" quello di stamani tra i sindaci di Vo e Codogno, le prime due comunità colpite dai lutti della pandemia da Covid-19, in una breve cerimonia che si è svolta nella località padovana, per ricordare la prima vittima del Coronavirus, Adriano Trevisan.

Nel corso dell'incontro, cui hanno preso parte le autorità locali padovane, è intervenuto in collegamento il primo cittadino di Codogno, Francesco Passerini. «È uno spirito diverso - ha detto nel suo breve saluto - rispetto a un anno fa. In queste ore, stavamo cercando di capire questa situazione che ci era caduta addosso. Oggi vi arriva l'abbraccio della nostra comunità. Un segnale di amicizia, spero che veramente presto potremo vederci assieme, quando l'incubo finirà e vedremo il futuro». Il sindaco di Vo', Giuliano Martini, ha ricordato la manifestazione dei sindaci colpiti dal Covid, il 9 settembre scorso a Codogno, ricambiando il saluto e l'augurio.

«Grazie per la sofferenza che avete sopoportato, non avrei mai pensato di aver vissuto un incubo tale». Lo ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia, in un intervento video all'incontro commemorativo delle vittime del Covid-19, svoltosi stamani a Vo' ( Padova). «Mai avrei pensato - ha proseguito Zaia - di firmare un'ordinanza che chiude i confini comunali, con militari in tuta mimetica. Non potrò mai dimenticarmi della telefonata in cui si annunciava il primo malato di Covid in Veneto, il signor Armando Trevisan, che poi fu il primo morto. Il 21 febbraio mi sono recato all'Ulss di Padova, e da lì è partito tutto, decisi autonomamente fare tamponi, anche contro chi sedeva al tavolo, anche agli asintomatici». «Questa tragedia - ha quindi ricordato il presidente regionale - ha colpito la nostra comunità, ha conosciuto una mortalità drammatica, terapie intensive e ospedali pieni poi vuoti, operatori della sanità eccezionali, e volontari. Ancora oggi non possiamo abbassare la guardia, le condizioni del Veneto sono buone, ma il virus c'è ancora. La vera partita è quella delle varianti, delle mutazioni. Dobbiamo puntare tanto sulle vaccinazioni, vera via d'uscita. Le pandemie se ne vanno, oggi a differenza di altre pandemie storiche siamo fortunati ad avere strumenti che nella storia non ci sono stati», ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA