VENEZIA - Da una parte, il ritardo sproporzionato del volo per raggiungere la destinazione delle vacanze, l’attesa snervante, la mancanza di informazioni, l’assistenza precaria. Dall’altra, ilvissuto, alla conferma di unnon meglio identificato. Si basa su questi elementi lache lo sportello “vacanza informata” di Adico ha inviato allaper conto di P.I., unaCom’è noto quel volo doveva partire dall’aeroporto Marco Polo alle 20.20 ma, per un guasto tecnico la partenza era stata spostata alle 22.20. A mezzora dal decollo, però, il comandante ha dovuto programmare l’atterraggio ancora al Marco Polo, per il persistere del guasto. «L’aereo ha iniziato a girare sopra Rosolina mare per circa un’ora – spiega Carlo Garofolini, presidente dell’Adico -e, come ci ha raccontato la nostra socia, i passeggeri sono andati nel panico non ricevendo alcuna informazione. Quando è trapelato che il problema poteva essere legato all’antigelo,. Anche la nostra socia ci ha raccontato di aver avuto molta paura e di aver temuto il peggio».Dopo un’ora l’aereo è atterrato ma l’odissea dei cento passeggeri non è finita. «Sono stati ospitati in un motel sul Terraglio, ormai a notte fonda – continua Garofolini – e la mattina dopo sono stati riaccompagnati al Marco Polo per prendere un volo alle 10 del mattino. Alla fine, invece, sono stati riportati ancora in motel per salire infine sull’ aereo alle 18.50 di sera. In generale questa sembra proprio un’estate nera per i vettori low cost». Tramite l’Adico, l’impiegata mestrina, che. In più, come detto, «. La vacanza è stata in parte rovinata ed è legittimo che la nostra socia chieda un risarcimento anche per questo».