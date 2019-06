di Redazione web

LEGGI IL RACCONTO DEI PASSEGGERI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Volotea e i, e ritorno, saranno l'incubo di molti passeggeri per parecchi giorni. Da sabato un centinaio di turisti - tra cui famiglie con bambini - ha aspettato in aeroporto e negli hotel mestrini di poter partire alla volta dell'isola grega: ritardi, false partenze, ancora voli rimandati, cancellazioni, nuovi orari stabiliti e non rispettati, alla fine l'agognata partenza alle 18.50 di domenica. Stessa situazione a Mykonos, dove i turisti sono - stando ai racconti - stati "abbandonati" a loro stessi in attesa di ragguagli sul fantomatico volo V71446.Ora, ci si aspetta che il volo, partito da Venezia e arrivato nell'isola, abbia caricato l'altro gruppo di turisti che sempre da sabato aspettava di partire da Mykonos e tornare a casa, e l'abbia riportato a Venezia, anche se in ritardo, anche se di notte, anche se con mille disagi, ma almeno a casa, in Veneto. E invece no.I passeggeri a Mykonos, dopo essersi visti rimandare ulteriormente la partenza in serata,, dove li aspettavano i loro cari, gli amici, quelli che magari erano venuti a prenderli per riportarli a casa, no, sarebbero atterrati a. A 105 km di distanza in linea d'aria. Stremati, disillusi, ma comunque arrabbiati, hanno dovuto aspettare di atterrare e avvertire amici e familiari dell'ennesimo inconveniente.I bus navetta per Venezia erano già fuori dallo scalo che li aspettavano. Un motivo per tirare un sospiro di sollievo, verrebbe da pensare: almeno gli autobus erano già lì, non hanno dovuto attendere ulteriormente. Ancora una volta ci sbagliamo, già, perché i passeggeri hanno saputo dagli autisti che questi ultimi erano stati a- lo stesso pomeriggio durante il quale i viaggiatori a Mykonos non sapevano se e quando sarebbero partiti per tornare in Veneto - di dover effettuare il servizio bus-navetta dallo scalo veronese a quello veneziano. Insomma, tutti sapevano, compagnia e autisti di certo, tranne i passeggeri.Ultimo dettaglio da non tralasciare. A che ora i turisti partiti da Mykonos alle 22.45 sono riusciti a mettere piede in terra veneziana? Alle due e mezza di notte.