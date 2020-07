Violenza di gruppo su una 15enne, arrestato 35enne: sconterà 4 anni

MESTRE - I poliziotti del Commissariato di Mestre hanno arrestato un cittadino italiano 35enne nei cui confronti pendeva un ordine di carcerazione per violenza sessuale aggravata. L'uomo, alla cui individuazione i poliziotti sono arrivati dopo accurati controlli ed una minuziosa attività di osservazione, era stato condannato in concorso con un altro soggetto, per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazzina che all'epoca aveva solo 15 anni.



I fatti risalgono al 31 gennaio del 2008, quando la vittima era stata attirata con l'inganno a casa di uno dei uomini per essere poi violentata. I due colpevoli erano subito stati individuati ed era stato dato inizio al procedimento penale. La Procura di Venezia ha emesso nei confronti di uno dei due uomini un ordine di esecuzione per la carcerazione, a seguito di condanna divenuta definitiva a marzo scorso. La mattina dello scorso 9 luglio, pertanto, l'uomo, rintracciato dai poliziotti del Commissariato di Mestre è stato arrestato e condotto presso il carcere di Venezia, dove dovrà scontare 4 anni di reclusione © RIPRODUZIONE RISERVATA