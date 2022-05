VENEZIA - L'attore Vincent D'Onofrio è in città. Il suo arrivo è stato decretato ufficialmente dal video che ha pubblicato su Instagram. Si trova a Venezia per le riprese di Lift del regista F. Gary Gray che in laguna ha già diretto l'action-movie The Italian Job. E' tuttavia il comico e attore Kevin Hart l'attore protagonista che reciterà anche al fianco di Gugu Mbatha-Raw, Úrsula Corberó e Billy Magnussen. Interpreterà il ruolo di un esperto ladro che dovrà mettere a segno una rapina ad alta quota, in volo da Londra a Zurigo, il 777 trasporta 100 milioni di dollari.



IL CAST

Al cast si aggiungono anche Paul Anderson, Viveik Kalra e la cantante-attrice Kim Yoon-ji arrivata ieri in laguna. L'ordinanza comunale 254/2022 descrive le attività di riprese del film sulla base della relazione, inviata dalla società 360 Degrees Film a Venice Film Commission, le disposizioni di regolazione del traffico acqueo, la destinazione di rive pubbliche alla sosta di imbarcazioni di servizio e di scena in diversi luoghi del centro storico. Dall'8 al 19 maggio le operazioni di scarico e carico si terranno tra S. Marco, Rio dell'Arsenale, campo Castelforte (S. Rocco), Fondamente dei Cereri, Rossa e Briati, Bacino S. Marco e canale Orfanello, Canal Grande e ponte di Rialto, Rio dei Gesuiti, Fondamente delle Romite, Ognissanti e S. Trovaso. Ieri mattina un gruppo di addetti ai lavori ha effettuato un sopralluogo lungo la fondamenta di S. Trovaso, tra i presenti anche alcuni tecnici e sommozzatori.



LE RIPRESE

La prima azione scenica prevede invece l'ormeggio di un motoscafo DP26 al pontile pubblico del molo di San Marco Todaro, nei giorni 10 e 11 maggio, dalle 10 alle 18. Il 12 maggio, dalle 05 alle 15, è stata autorizzata la circolazione nei tratti da San Silvestro a Rio Poste Vecie-Fontego dei Tedeschi di un Frauscher 740 e di due barche per alcuni passaggi tra Rialto e il rio dei SS. Apostoli dei Gesuiti. I giorni 12 maggio, dalle 10 alle 15, e 13 maggio, dalle 16 alle 18, sono autorizzati transiti di due imbarcazioni lungo il Canal Grande a velocità ordinaria e senza interferire con il normale scorrimento del traffico, verranno riprese da un topo con braccio cinematografico a bordo. Lift potrebbe trasformarsi in un perfetto mix tra Air Force One con un pizzico di Ocean's Eleven e l'adrenalina di The Italian Job. La sceneggiatura è stata scritta da Daniel Kunka. Kevin Hart è uno dei produttori del film che ha avviato una partnership creativa con Netflix. Le riprese sono iniziate lo scorso febbraio nell'Irlanda del Nord e l'uscita è per fine anno.