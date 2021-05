Vigile urbano di 57 anni manca da casa da due giorni: ricerche anche con i droni

JESOLO - C’è apprensione in città per la scomparsa di un 57enne anni, del posto. Di professione vigile, in servizio al comando della polizia locale, l’uomo risulta essersi assentato dalla propria abitazione nella mattinata di martedì. A quanto pare avrebbe lasciato nell’abitazione i documenti e sarebbe uscito in tuta da ginnastica. La famiglia ha sporto denuncia al Commissariato di Polizia e ieri sono scattate le ricerche, che hanno coinvolto i Vigili del Fuoco, che si sarebbero organizzati anche con i colleghi sommozzatori, nel caso in cui si rendesse necessario scandagliare le acque del fiume Sile e del canale Cavetta.

Vigile scomparso, le ricerche

Mobilitate le unità cinofile e anche i Carabinieri della locale stazione, con i colleghi della Compagnia, stanno partecipando alle ricerche oltre, naturalmente, al personale della Polizia Locale sandonatese. Non viene tralasciato alcun dettaglio per riuscire a rintracciare l’uomo che, al momento, sembra avere fatto perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine hanno, con ogni probabilità, sentito anche amici e conoscenti, per cercare di capire se avesse lasciato qualche indizio, tale da aiutarle nella ricerca che proseguirà anche per tutta la giornata di oggi. Si cerca nei luoghi maggiormente conosciuti dal cinquantasettenne e anche più frequentati, fino ad arrivare ad allargare le ricerche in tutto il territorio. Man mano che passano le ore cresce la preoccupazione tra i familiari e le persone che lo sconoscono. La squadra di ricerca riprenderà questa mattina con le perlustrazioni a tutto campo. In azione anche i droni.