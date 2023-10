VENEZIA - Controlli alcol test nel veneziano, fermato un automobilista con un tasso di 2,20: ritiro della patente, via 10 punti e denuncia penale.

I controlli

Nella notte tra sabato e domenica scorsi in provincia di Venezia, le pattuglie della Polizia Stradale, dei Carabinieri e delle Polizie Locali si sono focalizzate sui controlli specifici con alcoltest e test per rilevare l’uso di sostanze stupefacenti nei confronti dei conducenti fermati.

Sono stati controllati e sottoposti ad accertamenti in totale 161 conducenti, sei dei quali sono stati sanzionati per essere risultati positivi all’alcooltest oltre la soglia minima di 0,50 g/l di alcool nel sangue, con un automobilista che ha fatto registrare un tasso di 2,20 g/l di alcol nel sangue, per il quale, oltre al ritiro immediato della patente e la decurtazione di 10 punti, è scattata la denuncia penale.