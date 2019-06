Mancata precedenza a un pedone: tassista andrà a processo

di Gianluca Amadori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Non fermarsi con l’auto in prossimità delle strisce per far attraversare i pedoni può costare una denuncia penale e un processo. Ne sa qualcosa un taxista di Mestre, Fabio Vincenzi, 59 anni, il quale è stato citato a giudizio di fronte al Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato di violenza privata, oltre a quello di minacce, quest’ultimo contestato in relazione alle parole successivamente pronunciate nei confronti della parte offesa, ritenute intimidatorie. Il processo si aprirà il prossimo 7 novembre, nella sede della Cittadella della giustizia di piazzale Roma.