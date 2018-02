Spaccio di notte in campo: fari pubblici rotti, il parroco illumina a giorno

di Alice Carlon

VENEZIA - E luce fu, in campo, per cercare "stanare" gli spacciatori. Con più senso pratico che biblico, visti i ritardi del Comune, ci ha pensato il parrocoa installare due fari sulla chiesa per togliere il favore delle tenebre a chi smercia droga. A san Pantalon, a due passi da campo santa Margherita, cuore della, soprattutto universitaria. Qui da tempo i residenti chiedono interventi risolutivi contro i pusher che da santa Margherita si sono spostati, dopo che i locali hanno assoldato 4 vigilantes per i fine settimana. Là il problema, dicono, è risolto.San Pantalon è la zona in cui, qualche settimana fa, i residenti si erano riuniti per decidere di pagare anche loro vigilantes privati per garantire la sicurezza. E padre Lino non è rimasto a guardare, anzi ha raccolto le richieste dei cittadini. «È vero, alcuni parrocchiani mi hanno chiesto di collaborare. Ed è un valore aggiunto illuminare la facciata della chiesa». «Finalmente stiamo ottenendo dei risultati - aggiunge un portavoce del Comitato - da quando c'è il gruppo Whatsapp e agendo insieme abbiamo visto cambiamenti. I carabinieri hanno preso in mano la situazione e fanno sopralluoghi in borghese effettuando anche arresti. E finalmente il faro rotto inè stato sostituito». Oltre alla necessaria eliminazione del buio, in cantiere ci sono altre iniziative: delle 130 persone che hanno aderito al comitato già 50 hanno presentato richiesta per costituire un gruppo di controllo del vicinato.