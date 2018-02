Segnalazioni dei residenti: arrestato spacciatore e sequestrata droga per 35mila euro

di Vittorino Bernardi

CASSOLA - I cassolesi possono ritenersi cittadini esemplari perchèsituazioni a rischio e movimenti sospetti. Grazie ad alcune telefonate i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa alle 22 di venerdì hanno arrestato e condotto in carcere a Vicenza unotrovato in possesso di sostanze stupefacenti per un. Raccolta una serie di indizi dopo una serie di telefonate dei cittadini, i carabinieri del Norm venerdì sera sono entrati in azione in via Sansovino, nell’abitazione diNell’ispezione i militari del capitano Adriano Fabio Castellari hannotra il garage e la cantinaper un valore di mercato di 35 mila euro. Sotto sequestro anche 1.330 euro in contanti, due cellulari, un'agendina e del materiale per confezionare le sostanze. Inevitabile per il nordafricano la denuncia con ingresso al San Pio X.