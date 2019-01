Prodotti fuori norma, pesca abusiva e acqua comunale scroccata: Far West a Venezia

VENEZIA - I carabinieri di Venezia hanno fatto una serie di controlli contro l'abusivismo che vanno dal commercio al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti artigianali, al trasporto di persone o cose in conto terzi, fino alla pesca professionale. L'attività dei carabinieri hanno portato al sequestro amministrativo di oltre 250mila articoli di bigiotteria, abbigliamento, giocattoli elettronici e prodotti per la casa, posti in vendita presso numerose attività commerciali, gestite perlopiù da cittadini extracomunitari, poiché senza i requisiti merceologici previsti dalla legge.



Il valore della merce posta sotto sequestro ammonta a 850mila euro. Sono state comminate ai titolari degli esercizi commerciali, sia su Venezia che a Mestre, sanzioni amministrative per 10mila euro.



Inoltre i controlli effettuati in ambito lagunare riguardante la pesca abusiva e la sicurezza della navigazione hanno portato al sequestro 1.200 Kg di molluschi per un valore complessivo di 9.600 euro e sanzioni amministrative di 6mila euro circa nonché al sequestro penale di una imbarcazione da lavoro ed il deferimento all'Autorità giudiziaria di due persone. I militari hanno inoltre deferito all'Autorità giudiziaria, per furto aggravato e violazione di sigilli, ben nove persone che prelevavano acqua per usi domestici dalla rete idrica comunale, mediante allacci abusivi.

