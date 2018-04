Il bimbo fa la pipì nel sottoportico, la mamma lo difende: «Che c'è di male? Lo fanno anche i cani»

di Giorgia Pradolin

VENEZIA - Una risposta che lascia basiti, non solo perché arriva da unachecome fosse la cosa più normale del mondo, ma perché riflette la forma mentis di alcuni turisti che visitano la città d'acqua. A denunciare l'episodio sul gruppo Facebook Via il gabbiotto dal campanile è Alissa Birgett, una ragazza russa, originaria di San Pietroburgo, che da dieci anni vive a Venezia.«Stavo prendendo un aperitivo al bar il Sestante a San Zaccaria mercoledì pomeriggio - racconta la ragazza - passa una famiglia e fa fare la pipì al loro bambino di circa sei anni proprio di fronte a me, accanto alla tabaccheria e a pochi metri dalla caserma dei Carabinieri. Se ne vanno e subito dopo passa un'altra famiglia e la situazione si ripete, ma stavolta ero pronta a far loro la foto». La ragazza prende il cellulare e fotografa la scena, ma viene raggiunta dalla madre del bimbo che aveva appena fatto la pipì. Nessuna scusa da parte dei turisti maleducati, anzi. «- spiega Birgett - che mi ha detto: Ma perché ci fa le foto, scusi? Al che ho risposto E voi perché fate fare la pipì al bambino per strada e?». La risposta della madre, riportata dalla ragazza, la lascia di stucco: «Ma i cani come e dove la fanno scusi, la pipì? Tanto sporcano lo stesso»...