Venezia invasa dai turisti: impossibile prendere i vaporetti, ponti assediati IL CASO L'anziana chiede ai giovani di spostarsi: “Guardata come un'aliena”

VENEZIA - Continua l'assedio turistico ainiziato a Pasqua, anche oggi fin dal primo mattino cdei vaporetti Actv, soprattutto quelli diretti alle isole.più attraversati del centro storico, come quello degliin fondamenta Santa Lucia e ila San Marco.Molti i veneziani in fuga dalla laguna in questi giorni di festa, proprio in previsione dell'invasione dei turisti. Tante le segnalazioni che sono arrivate dai residenti rimasti in città: in cntro storico si fatica a camminare tra campi e calli e prendere i mezzi pubblici sembra un'impresa impossibile.Un esempio? Questa mattina una lettrice ci ha inviato l'immagine di, Fondamenta Venier, a Dorsoduro, spiegandoci: “Qua passare sembra impossibile, soprattutto per gli anziani. Due signore hanno chiesto ai turisti di spostarsi, in modo che potessero appoggiarsi al corrimano del ponte e riuscire a passarlo con minor fatica, ebbene, sono state guardate come se fossero state extraterrestri...”.