Motoscafo ibrido per Venezia. Silenzioso e non crea onde

VENEZIA - «Non produce inquinamento da rumore, essendo completamente silenzioso, né atmosferico, e abbatte pure il moto ondoso: è il futuro di Venezia». È il giudizio del sindaco Luigi Brugnaro al termine del giro di prova, compiuto nello specchio d'acqua del Canal Grande antistante Ca' Farsetti, sede del Comune, a bordo del primo motoscafo municipale ibrido, dotato oltre che dell'originario motore diesel, ora anche di un motore elettrico.



A bordo del mezzo, con lui, il presidente di Transfluid, Ugo Pavesi, e il responsabile sviluppo progetti innovativi in Bimotor, Filippo Brunero, in rappresentanza delle aziende che hanno curato la trasformazione dell'imbarcazione, dotata ora di un sistema HM560-12 che abbina il motore a combustione interna Diesel ad una macchina elettrica a magneti permanenti da 12kW, alimentata da un banco batterie da circa 10 kWh. Il motore elettrico consente al motoscafo una velocità di crociera di circa 6 nodi, con un'autonomia di circa 90 minuti, al termine dei quali però, le batterie possono essere ricaricate direttamente a bordo, utilizzando il motore diesel.



«È una sperimentazione - ha aggiunto Brugnaro - che presentiamo al Salone nautico, convinti che questa sia una soluzione ideale per il traffico acqueo di Venezia, e che speriamo, con l'aiuto anche delle categorie economiche e produttive, possa essere utilizzata in larga scala nel prossimo futuro per risolvere una volta per tutte il problema del moto ondoso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA