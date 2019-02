Quattrocento anni dalla nascita di Francesco Morosini /Tutti gli appuntamenti

VENEZIA - Presentazione ufficiale stamane nella Sala del Piovego di Palazzo Ducale a Venezia del calendario delle celebrazioni per i 400 anni dalla nascita di Francesco Morosini. L'evento anticipa una serie di iniziative promosse dal Comitato organizzatore, composto da enti e istituzioni che operano in città, di cui fa parte anche la Guardia di Finanza, rappresentata dal Comando Regionale Veneto che, per quattro mesi, a partire dalla metà di giugno, allestirà presso la propria sede di Campo San Polo un percorso espositivo tematico che ripercorrerà le guerre del Morosini a Candia e in Morea. La mostra, nell'ambito della quale saranno esposti documenti, carte, mappe, opere a stampa e buona parte dei dipinti che, realizzati tra Sei e Settecento, celebravano le imprese del doge e condottiero, si svilupperà nelle sale di Palazzo Corner Mocenigo. L'edificio venne realizzato fra il 1552 e il 1564 su progetto di Michele Sanmicheli e fu dimora dei Corner di San Polo, famiglia che ha dato quattro dogi alla Serenissima. È stato recentemente oggetto di un interventi di recupero e riscoperta di importanti parti architettoniche e di arredo, nonché di riposizionamento di riproduzioni in tela a grandezza naturale di opere di artisti del calibro di Giambattista Tiepolo, Pietro Liberi e Sebastiano Ricci, i cui originali sono oggi esposti presso il Metropolitan Museum of Art di New York, la National Gallery of Australia di Canberra, la National Gallery di Londra, il Rijksmuseum di Amsterdam e il Musee Jacquemart André di Parigi.

Mostre, convegni, cerimonie, concerti e itinerari che caratterizzeranno il fitto programma previsto per il 2019, organizzati in itinerari che toccheranno luoghi diversi della città, d'acqua e di terra. Il coordinatore del Comitato organizzatore, Bruno Buratti, comandante interregionale dell'Italia Nord-orientale della Guardia di Finanza, ha sottolineato il significato dell'iniziativa: «ricordare Francesco Morosini - ha detto - è importante non solo per la persona, ma anche per i fatti a lui legati, che evocano problemi e scenari e offrono riflessioni e insegnamenti per i problemi attuali». Tra i temi che saranno sviluppati, Buratti ha ricordato il Mediterraneo, i rapporti col mondo greco, il mare, l'Arsenale, le costruzioni navali e le fortezze. A introdurre la cerimonia è stata la 'padrona di casà Emanuela Carpani, soprintendente alle Belle arti, che ha sottolineato come «il programma celebrativo consentirà di ricostruire un percorso morosiniano, che comprende Venezia, la Laguna e il Mediterraneo orientale». Tra gli altri, sono poi intervenuti il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro e il presidente del Veneto, Luca Zaia. «È fondamentale ricordare Morosini - ha detto - perché ci ricorda i valori tipici della nostra gente e la nostra storia, testimoniando come l'efficienza l'abbiamo nel dna».

© RIPRODUZIONE RISERVATA