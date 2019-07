CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Un nuovo caso di legionellosi a Venezia. Il batterio, che solitamente si annida e si sviluppa dove ci sono scambiatori di calore, impianti di condizionamento o collettori di acqua, ha colpito una, che è stata inizialmente ricoverata in ospedale per la terapia antibiotica. La donna è dnon è al momento possibile sapere se l'infezione sia stata contratta sul luogo di lavoro, a casa o, se è stata, in qualche luogo di vacanza. È per questo che presto ci saranno accertamenti e ispezioni in entrambi i luoghi da parte del personale Ulss. L'infezione, che ha origine batterica, si cura abbastanza facilmente con gli antibiotici e non si trasmette da persona a persona. È proprio per questo che, una volta che l'infezione si rivela, occorre intervenire sulle