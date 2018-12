La chiesa di San Beneto riapre dopo 40 anni: restaurata da 5 ditte artigiane locali

VENEZIA - Ha riaperto i battenti oggi, dopo i lavori di restauro, la chiesa di San Beneto nel Sestiere di San Marco a Venezia, chiusa da quasi 40 anni. La cerimonia ufficiale del taglio del nastro si è svolta questa mattina alla presenza, tra gli altri, dell'assessore comunale al Turismo, Paola Mar, del presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano, Andrea Martini.



Il progetto di restauro, ideato da Cna (Confederazione nazionale artigianato) di Venezia in collaborazione con la Diocesi, ha interessato la pavimentazione della navata centrale e degli altari e la manutenzione degli altari stessi, sono stati realizzati da cinque ditte artigiane locali che hanno lavorato fianco a fianco, mettendo a disposizione le proprie specifiche competenze nell'ambito del restauro artistico, delle opere di edilizia, della gestione e tutela del legno, della costruzione e del ripristino di pavimenti alla veneziana, della pittura.



«È una grande gioia - ha detto il presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano, Andrea Martini - poter rientrare dopo molti anni in un questo luogo importante per la città, un gioiello che torna a splendere grazie alla maestria e al lavoro sinergico di varie realtà veneziane che operano nell'artigianato».

