Calatrava, dopo i gradini in vetro addio anche all'ovovia: vaporetti gratis per i disabili

VENEZIA - Sistemato almeno in parte il problema della scivolosità dei pianerottoli con la liberatoria dello stesso architetto Santiago Calatrava che ha aperto la strada alla sostituzione di 8 lastroni in vetro con dei gradini in trachit e, ora il nodo che l'amministrazione comunale deve affrontare per sbrogliare la matassa del ponte della Costituzione, riguarda il definitivo accantonamento dell'. Che, stando alle parole dell'assessora comunale ai Lavori Pubblici, Francesca Zaccariotto, verrà elegantemente cestinata. La soluzione al problema dei disabili che devono attraversare il Canal Grande, Venezia infatti ce l'ha in casa. Senza spendere altri soldi e, cosa non da poco, risolvendolo una volta per tutte. Con i vaporetti, e via acqua.