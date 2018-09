Perquisizione al 54enne sospetto: in casa droga e i proventi dello spaccio

VENEZIA - I carabinieri di Marghera hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un uomo, Valerio Grassi, 54 anni. E' stato controllato e sottoposto a perquisizione domiciliare nel centro di Marghera, dove i militari avevano il sospetto vi fosse una 'centrale di spaccio', in base a diverse segnalazioni dai residenti della zona riguardanti movimenti e traffici sospetti. Dopo aver ottenuto un provvedimento da parte della Procura, i militari hanno svolto una perquisizione nell'abitazione, situata in posizione strategica rispetto alle principali vie di comunicazione e alla Stazione ferroviaria di Mestre. Tra i mobili e anche nel terrazzo sono stati trovati 10 involucri di mezzo grammo circa e altri tre di 10 grammi ciascuno contenenti cocaina per un totale di oltre 35 grammi, e ben 7.660 euro di cui Grassi non ha saputo a giustificare la provenienza e ritenute provento di spaccio.



L'uomo è stato quindi arrestato: sarà processato per direttissima. L'ipotesi degli investigatori è che Grassi sia collegato alla rete di spacciatori che operano nella terraferma veneziana.



Altri servizi sul Gazzettino del 30 settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA