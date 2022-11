VIGONOVO - Ospite del programma televisivo di Rai 1 Soliti ignoti per dimostrare la propria abilità nel confezione sushi floreali. Valentina Pinton, titolare della fioreria Rossabacca di via Dante 26 a Vigonovo, è stata chiamata dal conduttore Amadeus per la puntata andata in onda in prima serata mercoledì 9 novembre. I sushi floreali non hanno nulla a che fare con il famoso cibo giapponese, ma sono confezioni di fiori che in un certo modo assomigliano alle tipiche pietanze dell'estremo oriente servite nei ristoranti di tutto il mondo.

Molto probabilmente le creazioni di Valentina, diventate famose sui social, hanno incuriosito la redazione di Soliti ignoti, che dopo averla contattata l'hanno invitata a Roma per una puntata della trasmissione, durante la quale è stato mandato in onda un video che la riprendeva mentre confezionava le sue elaborazioni floreali. Inutile dire che dal giorno dopo la comparsata televisiva, la fiorista ha visto in significativo aumento di clienti che richiedono sushi floreali come occasione di regalo e come pratici centrotavola di facile dislocazione. «Con tutte quelle telecamere puntate addosso non è stato facile confezionare uno dei miei sushi florali ha detto una ancora emozionatissima Valentina - è stata comunque una bella esperienza, sia emotiva sia promozionale per il mio negozio».