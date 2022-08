Ulss 3 Serenissima: 9 medici di famiglia vanno in pensione, ecco chi li sostituirà dal 1. settembre

VENEZIA - Nove medici di famiglia andranno in pensione da giovedì 1 settembre, due nel territorio di Venezia ed Estuario e sette nel territorio di Mirano-Dolo. Per ognuno di questi nove medici l'Ulss 3 Serenissima ha già individuato un sostituto e tutti i sostituti prenderanno regolarmente servizio dal primo giorno di settembre.

La Direzione dell'Azienda sanitaria sottolinea come nell'azione di reperimento di nuovi professionisti, l'Ulss 3 si è impegnata a trovare anche soluzioni logistiche adeguate. In quest'ottica, a Mirano, per consentire l'immediata operatività di tre dei nuovi Medici di Medicina Generale, ha messo a disposizione un ambulatorio all'interno del Presidio Ospedaliero, in attesa che i professionisti individuino una loro nuova sede. A Venezia si è fatto il possibile per collocare i nuovi medici nello stesso sestiere dei colleghi che andranno in pensione.

Ecco chi sono i nuovi medici in servizio dal 1. settembre:

Nel distretto di Mirano-Dolo: Stefano Rigo, medico di Medicina Generale nel Comune di Mira, che cessa l'attività da giovedì 1 settembre, viene sostituito dal dottor Tommaso Stefanucci. Vittorio Zandonà, medico nel Comune di Spinea, da Gianluca Pitteri. Stefanucci Tommaso, medico nel Comune di Campagna Lupia sarà sostituito dal dottor Vittorio Zandonà. A Fabio Doni nel Comune di Mira subentrerà Carolina Zanetti. A Gennaro Di Giovannantonio, medico a Mirano, subentrerà Andrea Vianelli. Al posto del dottor Tito Tomat, a Mirano, arriverà Isuf Disha. Il dottor Ferdinando Saccon, sempre a Mirano, sarà sostituito da Valentina Doratiotto.



Nel Distretto di Venezia ed Estuario: Roberto Bellenzier a Venezia centro storico sarà sostituito dalla dottoressa Margherita Zennaro e Alessandro Pace da Filippo Callegaro.