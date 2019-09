di Mauro De Lazzari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - «Rimane a casa dal lavoro quattro mesi perché viene operata per un, fortunatamente la situazione si risolve per il meglio, ma al momento di riprendere il suo posto, l'azienda, subentrata nel frattempo alla ditta che in precedenza aveva l'appalto dellealla caserma Matter, le comunica che per lei non c'è più posto». È quanto racconta A.V., marito di una donna che da vent'anni lavora alle dipendenze delle ditte che hanno l'appalto delle pulizie presso la caserma Matter di Mestre, la Bafile di Malcontenta e quella di Forte Sant'Andrea a Venezia. «Nel momento in cui mia moglie si è presentata a giugno per riprendere il lavoro - riferisce il marito - le è stato esplicitamente detto, in presenza anche del rappresentante sindacale, che alla Matter i posti erano tutti occupati e che se voleva continuare a lavorare avrebbe dovuto, dichiarando per iscritto la disponibilità allo spostamento, trasferirirsi alla caserma di Malcontenta. La mancanza del posto alla Matter è stata una giustificazione