Caparre sparite e truffe immobiliari, marito e moglie indagati: confiscato anche un agriturismo sui Colli

VENEZIA - Coppia di truffatori seriali del padovano, confiscati beni per oltre un milione di euro tra cui un agriturismo. I due coniugi ritenuti socialmente pericolosi per la normativa antimafia sono indagati per una serie di illeciti e nell'ambito della gestione di patrimoni immobiliari con truffe, bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale. I due sono risultati titolari di 5 società, tra Veneto e Lazio, proprietarie di 8 fabbricati e 13 terreni. Oggetto di confisca, in particolare, un agriturismo nel padovano.

L'operazione

La Procura di Venezia ha delegato al nucleo di polizia economico finanziaria, l'esecuzione di un decreto di confisca di beni per oltre un milione di euro ad una coppia residente nel padovano ritenuti "socialmente pericolosi" ai fini della normativa antimafia. La coppia, stando ai primi accertamenti, avrebbe commesso reati di truffa nel settore immobiliare e caratterizzati da una rilevante e non giustificata sporporzione tra somme dichiarate e beni posseduti. I due destinatari del provvedimento di confista hanno infatti commesso nel tempo, diversi reati tra cui quelli di truffa, bancarotta fraudolenta in materia fiscale. Le fiamme gialle veneziane hanno ricostruito il profilo dei due soggetti e ha individuato quello che avevano in possesso direttamente o indirettamente ovvero 5 società operanti nel Veneto e nel Lazio e i relativi complessi aziendali, costituiti da 8 fabbricati e 13 terreni, quote societarie e conti correnti aziendali. I due si sarebbero fatti consegnare con l'inganno indebite caparre dai clienti per la stipula di contratti preliminari all'acquisto di appartamenti di pregio in contesti turistici, garantendo le operazioni immobiliari con polizze fideiussorie rivelatesi poi false.