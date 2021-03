Truffe online, impariamo a difenderci: il controllo di vicinato allarga i suoi "confini"

VENEZIA-MESTRE - Il fenomeno delle truffe è in aumento, complice la pandemia che costringe a stare in casa e utilizzare semore di più dispositivi smart, social network e il commercio online. I "nuovi truffatori" fanno leva sulle nuove tecnologie attaccando le persone rese più fragili dal particolare momento storico. Sono i concetti su cui si è incentrato l’incontro “Truffe e truffe online” organizzato dal consigliere comunale delegato alla Sicurezza partecipata Enrico Gavagnin lunedì scorso.

Al dibattito, svoltosi in videoconferenza, hanno preso parte esperti e operatori di diversi settori come Leonardo Campanale e Roberta Bravi (presidente e vice dell'associazione Controllo di Vicinato), l'avv. Mariarosa Cozza e il collega Gabriele de Götzen, i responsabili di quartieri del Cdv Fausto Paltrinieri (Unione delle Terre d’Argine) e Donatella Marafatto (quartiere Pertini), Luigi Bignotti (giornalista del Gazzettino) e l'ex ispettore della Polizia Massimo Querci della Rovere.

Molti gli aspetti evidenziati dai vari professionisti che hanno dato il loro contributo. Un reato diffuso, che colpisce con modalità e danni differenti. Sono stati così riportati esempi di truffe vere o tentate ed è stato evidenziato quanto sia importante fare querela. Si è poi parlato della truffa con i soldi di anticipo sugli acquisti online ponendo l’attenzione sulle pagine social che le spingono sottendendo l’inganno, dei falsi affitti di case, di società fasulle di beni e servizi che offrono contratti capestro e ancira si sexting, nuova pericolosa tendenza che coinvolge già molti giovani, del phishing, una truffa informatica con la quale vengono richiesti dati utilizzando loghi contraffatti di società o banche. Fausto Paltrinieri ha spiegato “Non mi freghi”, innovativo progetto realizzato dai volonari del CdV e da Federconsumatori Modena, in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia per contrastare truffe e imbrogli, che dimostra anche quanto sia importante il ruolo dei gruppi di Controllo Vicinato nel mantenere forti i legami della comunità e nel sostenere i cittadini per una responsabilità collettiva ancora più efficace.