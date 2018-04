«Vuole dare un contributo alla Cittadella socio-sanitaria?», e scatta la truffa...

di Diego Degan

CAVARZERE - «Buongiorno. Sono il dottor Pinco Palla,». I truffatori sfruttano anche i servizi sanitari. Ledi questo tenore, ricevute, nei giorni scorsi, da alcuni, sono dei veri e propri tentativi di raccattare denaro, approfittando della buona fede della popolazione e della buona fama che la Cittadella, in questi anni, si è guadagnata tra gli utenti dei servizi socio-sanitari. Ma, proprio grazie al rapporto fiduciario, che si è instaurato tra i cittadini e la struttura in questione, sono state le potenziali vittime dell'inganno a segnalare al personale dell'ente le strane telefonate ricevute.Il meccanismo, in realtà, sarebbe più raffinato di come lo abbiamo sintetizzato. Il presunto dottore intavola una discussione sulla situazione dei servizi sanitari e sulle preferenze degli utenti e solo alla fine tira la stoccata della richiesta di denaro. A quanto pare, però, nessuno c'è cascato. La voce della colletta telefonica è giunta anche alla direzione della Cittadella, che si è subito attivata su due fronti: la diffusione di una nota ai mezzi d'informazione per chiarire che non è in atto alcuna richiesta di denaro ai cittadini. «Le comunicazioni con la nostra struttura precisa, infatti, la nota hanno soltanto carattere sanitario o organizzativo, mai economico. Invitiamo i nostri utenti a diffidare di queste telefonate, che sono soltanto un tentativo di truffa». E la presentazione di una segnalazione ai carabinieri, in modo che possano compiere indagini, magari con l'aiuto di chi è stato raggiunto dalla telefonata truffaldina.