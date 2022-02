CONCORDIA - Non vede il marito, lo trova morto nel garage di casa. La tragedia si è consumata ieri mattina a Concordia Sagittaria. A perdere la vita un 50enne che lavora per una azienda artigiana della zona. Ieri l’uomo era a casa dal lavoro, così verso le 10.30 è andato nel garage sotto casa per fare qualche lavoretto. Dopo un po’, non vedendolo rientrare, la moglie preoccupata è andata a cercarlo, trovandolo steso privo di sensi sul pavimento.



I SOCCORSI

Subito ha lanciato l’allarme al 118, che ha inviato i sanitari di Portogruaro con l’ambulanza. Purtroppo il tentativo di strappare alla morte il 50enne non è servito: il concordiese, al’arrivo dei soccorsi, era infatti già deceduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Portogruaro per le indagini di rito. Gli investigatori dell’Arma, coadiuvati dal pubblico ministero della Procura di Pordenone, puntano a fare piena chiarezza sulla causa esatta del decesso.



ESAME AUTOPTICO

Nel team degli investigatori al lavoro per far chiarezza sull’accaduto, anche il medico legale Antonello Cirnelli, che ha effettuato l’esame necroscopico, dal quale non sarebbero emersi segni di violenza. Non è escluso ora che la Procura di Pordenone disponga l’esame autoptico che potrebbe così accertare la reale causa del decesso. Una tragedia per i residenti del picco borgo in cui vive la famiglia, conosciuta e benvoluta da tutti.



INDAGINI IN CORSO

Comprensibilmente sconvolta la moglie dell’uomo, che ha poi dovuto informare la loro unica figlia di quanto accaduto. La salma è stata trasferita nell’obitorio di Portogruaro a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per gli investigatori un caso particolarmente delicato, su cui stanno lavorando. L’uomo infatti non presenta alcun segno di violenze e a casa non ci sono segni di effrazione che possano far presumere la presenza di altre persone.