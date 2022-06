Il travaglio in piena notte, partorisce in casa teleguidata dal Suem con la mamma ostetrica "improvvisata": la bimba pesa 3 chili e sta bene

DOLO - Troppa fretta di venire al mondo. E così una neomamma 28enne di Dolo si è ritrovata a partorire in casa la sua bimba, teleguidata a distanza dal Suem. La donna aveva chiamato intorno alle 2.20 del mattino, ma a quel punto il travaglio era già molto avanzato. Motivo per cui i medici dell’ospedale di Mirano hanno deciso di intervenire a distanza in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

A fare da tramite (e da ostetrica improvvisata) la mamma della giovane (nonna della piccola), che ha raccolto le informazioni del personale dell’Ulss per telefono. È andato tutto bene: la bambina (che pesa poco più di tre chili e si chiama Sofia) è venuta al mondo e sta bene. Mamma e figlia sono state poi trasportate in ospedale a Mirano e ora si trovano nel reparto di ostetricia e ginecologia.

Come da prassi, tra un paio di giorni potranno tornare a casa e iniziare la loro nuova vita per Ana Maria e la piccola Sofia.