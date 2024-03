ODERZO (TREVISO) – Giro di vite nei confronti di coloro che sostano con mezzi a motore nelle principali piazze cittadine. Se sporcano le lastre di trachite, oppure la pavimentazione posta in anni recenti come in piazza Castello, rischiano una sanzione di 500 euro. L'ha deciso il consiglio comunale, modificando il regolamento di polizia urbana. «Abbiamo richiesto noi al comandante dei vigili la modifica del regolamento di polizia urbana, per poter fare in modo che si contenga il più possibile l'insudiciamento di piazza Castello, di piazza Grande e piazza Carducci da parte di chi vi sosta – spiega il vicesindaco con delega all'Ambiente Alessio Bianco – era una necessità».

IL PROBLEMA

Non si tratta solo di chi sosta con i mezzi a motore, quali camioncini e furgoni, nei giorni del mercato di mercoledì e del Farmer's Market del sabato mattina. Le piazze cittadine sono molto gettonate anche per eventi, fiere, manifestazioni le più diverse. «Le attività che utilizzano dei mezzi con motore a scoppio e dunque veicoli che possono perdere delle chiazze d'olio devono mettere una protezione sotto al mezzo – è la spiegazione data dal vice sindaco Bianco - Il regolamento precedente prevedeva che chi aveva l'autorizzazione di accedere alla piazza con i mezzi avesse l'obbligo di mettere una protezione sotto il mezzo al fine di evitare che macchi la pavimentazione». Con un'opzione: se si verificava il pasticcio, cioè la macchia d'olio si allargava sotto al veicolo fino a raggiungere la pavimentazione della piazza, al verificarsi del caso la polizia locale ammoniva il proprietario del mezzo.

COSA CAMBIA

Adesso quest'ammonizione non ci sarà più: si passerà direttamente alla sanzione, che è stata fissata in 499 euro. Il consiglio comunale ha stralciato dal regolamento il fatto che il proprietario venisse in qualche modo “avvisato”, prima di passare, se il problema si manifestava nuovamente, alla multa vera e propria. Adesso quello che potremmo definire un rimprovero non ci sarà più, bisognerà metter subito mano al portafoglio. «Abbiamo detto: bene eliminiamo quello che il regolamento indica come l'ammonimento al trasgressore – dettaglia il vicesindaco - In modo che possa essere sanzionato subito nel caso in cui non metta la protezione». Per amore di verità è bene dire che la stragrande maggioranza degli operatori che stazionano con i propri mezzi sulle piazze cittadine sono previdenti e stendono un ampio cartone sotto al veicolo. Ma, fra tanti, c'è sempre chi non rispetta le regole e quando la chiazza d'olio s'allarga sulle lastre di trachite dopo è arduo porvi rimedio.