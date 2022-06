DOLO - Un guasto al sistema informatico ha causato disagi e rallentamenti ieri pomeriggio nel lavoro dei reparti radiologici del presidio ospedaliero dell’Ulss 3 Serenissima di Dolo – Mirano. Dal primo pomeriggio, alle 13.30 circa, radiografie, tac, risonanze magnetiche e tutti gli esami strumentali eseguiti dal reparto non sono stati eseguiti dai tecnici perché si è verificato un problema che ha causato ritardi e allungamenti dei tempi di attesa dei pazienti che avevano prenotato gli esami o era stato inviato al reparto dal pronto soccorso. La direzione del presidio si è subito adoperata per risolvere la situazione ed ha precisato. “Le Radiologie di Mirano e di Dolo hanno avuto nel pomeriggio problemi tecnici. Le difficoltà non riguardano le apparecchiature diagnostiche, che funzionano regolarmente, ma il sistema informatico deputato ad imaging e refertazione. La Direzione degli Ospedali, mentre si scusa con gli utenti per il temporaneo disagio, ha subito chiamato ad intervenire i tecnici in grado di affrontare il malfunzionamento".

Considerato il protrarsi delle attese la direzione sanitaria, soprattutto, nei casi più urgenti ed in attesa della normalizzazione del servizio, ha deciso di dirottare al reparto radiologico di Mestre quegli esami per le quali i medici hanno ritenuto importante gestire prontamente l'urgenza, Le lunghe attese hanno creato qualche malumore fra i pazienti che non sempre hanno capito il motivo dei ritardi nelle chiamate ma il personale ha cercato di fornire ogni utile informazione al fine di evidenziare come non si trattasse di problema organizzativo ma tecnico e che appena fosse stato possibile ripristinare il sistema informatico, visto che le apparecchiature erano comunque in grado di funzionare, sarebbero ripresi regolarmente gli esami diagnostici. I tecnici hanno lavorato alacremente per tutto il pomeriggio per risolvere il problema. .