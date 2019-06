Vivere, curare e progettare: i segreti dell'acqua in 3 rassegne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra le molte iniziative collaterali rispetto all'esposizione nautica, il Salone di Venezia offre in particolare tre mostre destinate a riscuotere l'attenzione dei visitatori.Dedicata ad illustrare le principali caratteristiche dell'ambiente marino, con particolare attenzione all'utilizzo e alla conservazione delle sue risorse per uno sviluppo sostenibile, la mostra del Consiglio Nazionale delle Ricerche Aquae. Il futuro è nell'oceano (Arsenale, Tesa 102) è frutto di un'ampia collaborazione tra l'Ufficio comunicazione Informazione e Urp della Direzione generale e le strutture che si occupano di ricerca ambientale: Dipartimento scienze del sistema Terra e tecnologie per l'ambiente (Cnr-Dta), Istituto di scienze marine (Cnr-Ismar), Istituto per lo studio degli impatti antropici e la sostenibilità in ambiente marino (Cnr-Ias), Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima (Cnr-Isac), Istituto di ingegneria del mare (Cnr-Inm).Il nostro pianeta, visto dallo spazio, appare come una sfera blu. A dispetto del suo nome, infatti, il 71% della Terra è ricoperto dagli oceani, che svolgono funzioni indispensabili per la nostra sopravvivenza. Regolano il clima, ospitano un'incredibile biodiversità, forniscono sostentamento a milioni di persone e veicolano l'80% dei commerci mondiali. Grazie a esperimenti, attrezzature scientifiche, modelli in scala e video installazioni, sono descritte le principali caratteristiche dell'ambiente marino.Durante il Salone Nautico la mostra ha accesso libero tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Successivamente la mostra sarà visitabile sino al 31 dicembre su prenotazione nelle fasce orarie 10.00-12.00 e 14.00-16.00 da lunedì a venerdì.La mostra fotografica Vivere sull'acqua (Arsenale, sala Modelli) raccoglie immagini provenienti dall'Archivio Fotografico Giacomelli del Comune di Venezia. Promossa dal Servizio Archivi Fotografici e Digitali, Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo, del Comune di Venezia, è allestita durante il Salone Nautico Venezia presso lo Spazio Modelli- Thetis con il seguente orario: ore 11:00 19:00.Successivamente la mostra sarà trasferita dal 28 giugno al 28 luglio a Forte Marghera presso la Polveriera Francese (via Forte Marghera -Mestre).La mostra si sviluppa attraverso circa 70 immagini supportate da 7 pannelli suddivise idealmente in cinque percorsi: yachting and sailing; movimentazione merci e materiali; cantieristica; eventi particolari; offshore. L'Archivio Fotografico Giacomelli, tra gli anni Venti e Settanta del Novecento, è, per consistenza, eventi e soggetti rappresentati, tra i più importanti archivi non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Si tratta di un archivio fotografico di oltre 180.000 negativi, in lastra di vetro o pellicola, di vari formati e dimensione (dal classico 35 mm, o piccolo formato, al grande formato in lastra di vetro) che ci ricorda la storia della Venezia novecentesca.La mostra MUVE Yacht Projects (all'Arsenale, Tesa 113) dei progetti di imbarcazioni di ogni tipologia e materiale è l'esito della selezione del Bando indetto da Fondazione Musei Civici di Venezia congiuntamente al Comune di Venezia e Vela spa. I progetti selezionati, opera di professionisti e studenti, riguardano il design complessivo, gli interni, la componentistica di dettaglio, la struttura, il sistema propulsivo, ecc. In mostra sono presenti anche taluni progetti fuori concorso curati da studi di progettazione nautica noti a livello internazionale.Un suggestivo allestimento che riprende l'idea primordiale dell'origami di carta a forma di barchetta ospiterà le proposte progettuali.La mostra sarà visitabile durante il Salone con il seguente orario: 10.00 19.30